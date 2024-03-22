У бірюзовому жакеті і з цікавим кольє на шиї: Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн бере участь у саміті ЄС у Брюсселі. Лідери Європейського Союзу обговорюють плани стимулювання інвестицій та економіки.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там Урслуа з'явилася у діловому луку. Вона поєднала жакет бірюзового відтінку з бірюзовою блузкою і чорними штанями з чорним шкіряним поясом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Шию політикиня прикрасила кольє зі сріблом і бірюзовим амулетом, а вуха – золотими сережками-цвяшками з чорним камінням.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання і макіяж із рожевою помадою.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у бежевому пальті і з коричневим шарфом приїхала до України.

Читайте також: