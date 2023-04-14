У благодійній лотереї на підтримку ЗСУ розіграють футболку Сергія Жадана

Футболку українського письменника Сергія Жадана розіграють у благодійній лотереї "Речі з історією" на підтримку Збройних Сил України. Організатором лотереї виступило "Видавництво Старого Лева" на чолі із співзасновницею і головною редакторкою Мар'яною Савкою.

Щоб отримати можливість виграти футболку за донат достатньо виконати прості умови, які зазначені у дописі на сторінці видавництва у Facebook. А вже 17 квітня організатори лотереї оголосять ім’я переможця.

Щовівторка видавництво анонсуватиме одну з унікальних речей, за якими стоять історії знакових для України постатей. Мета лотереї - зібрати кошти на повнопривідний позашляховик для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Зараз час, коли твориться історія. Час, коли люди, яких, можливо, ще вчора ніхто не знав стають історичними постатями. І це час, коли речі отримують історії. Сьогодні, коли робити збори для потреб військових стає дедалі складніше, мені хотілося, щоб ці неймовірні люди, які мають речі з історіями допомагали нам пришвидшувати цей процес. Так і виникла ідея благодійної лотереї, де кожен матиме можливість отримати річ людини, яка безперечно стане чи вже стала історичною персоналією. Я вважаю, що такі речі є речами сили. І за кожною з цих речей стоїть своя історія або людина, яка цю історію зараз творить. Мені хотілося б, щоб ми зібрали якомога більше коштів, адже щодня з’являються нові потреби для військових. А ці збори не лише підтримують наше військо, але й об'єднують людей і роблять їх причетними до творення нашої історії", — сказала Мар'яна Савка.

"Річ з історією" будуть розігрувати щопонеділка, а щовівторка учасники дізнаватимуться про нові лоти благодійної лотереї, серед яких будуть унікальні речі таких відомих людей як Ахтем Сеітаблаєв, Ада Роговцева та інших знакових постатей.

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