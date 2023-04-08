У блакитних кросівках та жакеті: Джилл Байден сфотографували на галявині Білого дому

Для перельотів, навіть коротких, вона завжди обирає зручне взуття.

71-річну першу леді США Джилл Байден сфотографували, коли вона разом із чоловіком-президентом йшла до вертольоту Marine One, щоб полетіти на вихідні до заміської президентської резиденції Кемп-Девід.

Для перельотів перша леді зазвичай вибирає зручне вбрання та взуття. Цього разу на ній був блакитний жакет, спідниця з рюшами та блакитні кросівки, які вона носила з білими шкарпетками.

У руці Джилл Байден тримала велику сумку, на якій були зображені зебри, та косметичку з ручками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Йдучи газоном, президент допоміг дружині, притримуючи її рукою за талію. На Джо Байдені був його улюблений темно-синій костюм та окуляри-авіатори Ray-Ban.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також цього тижня перша леді США взяла участь у незвичайному заході – церемонії офіційного присвоєння її імені новому тюльпану. Подія відбулася під час Днів голландських тюльпанів у посольстві Нідерландів у Вашингтоні.

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