У блакитних штанях і білих кедах: перша леді Чехії на авіабазі

Єва Павлова у комфортному аутфіті вийшла з літака.
Президент Чеської Республіки Петр Павел у супроводі дружини Єви Павлової прибув до Вашингтона, щоб взяти участь у саміті НАТО. Їх сфотографували, коли вони виходили з літака на авіабазі Ендрюс.
Перша леді була одягнена у чорний жакет із золотими ґудзиками, кремову блузку і блакитні прямі штани. Вбрання Єва доповнила білими кедами на високій гумовій підошві і молочною сумочкою з ручками-ланцюжками. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою.
На президентові був сірий костюм у клітинку, смугаста біло-блакитна сорочка і чорні туфлі.
Нагадаємо, раніше перша леді Чехії показала, як ганяє на байку.
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