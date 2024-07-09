У блакитних штанях і білих кедах: перша леді Чехії на авіабазі

Єва Павлова у комфортному аутфіті вийшла з літака.

Президент Чеської Республіки Петр Павел у супроводі дружини Єви Павлової прибув до Вашингтона, щоб взяти участь у саміті НАТО. Їх сфотографували, коли вони виходили з літака на авіабазі Ендрюс.

Петр Павел із дружиною Євою / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена у чорний жакет із золотими ґудзиками, кремову блузку і блакитні прямі штани. Вбрання Єва доповнила білими кедами на високій гумовій підошві і молочною сумочкою з ручками-ланцюжками. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою.

Петр Павел із дружиною Євою / Фото: Associated Press

На президентові був сірий костюм у клітинку, смугаста біло-блакитна сорочка і чорні туфлі.

Петр Павел із дружиною Євою / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше перша леді Чехії показала, як ганяє на байку.

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