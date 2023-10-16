У блакитних сукнях та дорогоцінних тіарах: норвезькі принцеси на урочистому бенкеті

У день народження данського принца Крістіана багато монарших осіб зібралися в палаці Крістіансборг на святкову галавечерю.

Урочистий вечір відвідали і члени норвезької королівської родини – кронпринц Гокон, його дружина кронпринцеса Метте-Маріт та їхня старша дочка принцеса Інгрід Олександра.

Принцеса Метте-Маріт була в блакитній атласній сукні від бренду Peter Dundas, в руках вона несла блакитний клатч VBH Luxury з розсипом страз, а взута була в лаковані туфлі Christian Louboutin на підборах. Біляве волосся Метте-Маріт зібрала в зачіску, зробила лаконічний макіяж, одягла тіару та перлинні сережки, а до сукні пришпилила прямокутну аквамаринову тіару. Також у неї на зап'ясті виблискував красивий золотий браслет.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт та їхня дочка принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Її 19-річна дочка Інгрід Олександра теж одягла блакитну сукню на одне плече зі струмливим подолом і поясом на талії і взула нюдові туфлі на підборах. Принцеса була в перлинній тіарі та дорогоцінних сережках-висячках, а на її зап'ясті виблискував діамантовий браслет.

Нагадаємо, галавечір також відвідала шведська кронпринцеса Вікторія з дочкою принцесою Естель та монархи з Нідерландів та Бельгії.

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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