У блакитній блузці і спідниці-олівці: прем’єр-міністерка Естонії на саміті

Кая Каллас обрала для своєї появи діловий лук у ніжних відтінках.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі, на якому обговорювали плани стимулювання інвестицій та економік

Там політикиня постала у ніжному аутфіті. На ній була блакитна блузка з принтом і біла спідниця-олівець. У цьому вбранні вона мала стрункий і гарний вигляд.

Кая Каллас / Фото: Getty Images

Аутфіт Каллас доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, лаконічними сережками з камінням, делікатним ланцюжком із підвіскою, браслетом і каблучкою.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті також побувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка поєднала жакет бірюзового відтінку з бірюзовою блузкою і чорними штанями з чорним шкіряним поясом.

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