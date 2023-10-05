У блакитній блузці, перлах і на підборах: Урсула фон дер Ляєн на саміті в Іспанії

Очільниця Єврокомісії, як завжди, мала гарний вигляд.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн бере участь у Європейському саміті, який відбувається в іспанському місті Гранада.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

В об'єктивах фотографів Урсула постала у діловому образі, який складався із блакитної блузки з драпуванням, світло-блакитного жакета без коміра і сірих прямих штанів.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Вбрання політикиня доповнила бежевими лакованими туфлями на підборах. На шиї у неї було її улюблене перлинне намисто, у вухах – сережки-пусти з перлів, а на руці – годинник. Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання і макіяж із рожевою помадою.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустрічі із Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляєн з'явилася у помаранчево-рожевому жакеті у клітинку.

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