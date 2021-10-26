У блакитній блузці та жовтих штанах: красивий вихід королеви Матильди

Робочий тиждень королеви Матильди розпочався з візиту до реабілітаційної лікарні.

Матильда приїхала сьогодні до лікарні RevArte в Едегемі. Цього року RevArte відзначає своє десятиліття у сфері реабілітаційної допомоги. Королева Матильда зіграла у настільний футбол із пацієнтами центру реабілітації, що отримали травми у дорожньо-транспортних пригодах та познайомилася з кроковим роботом та інтерактивним терапевтичним екраном.

Королева Матильда / Getty Images

Ми в захопленні від нового гарного луку Її Величності. Вона була в блакитній шовковій блузі з довгими рукавами та жовтих штанях-кльошах з високою талією та широким поясом на ній. Образ доповнювали сині гостроносі туфлі-човники, сережки-висячки, на зап'ясті у неї був золотий браслет і годинник. Матильда була в масці, а під пахвою тримала маленький синій клатч.

Королева Матильда / Getty Images

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