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У блакитній мінісукні та квіткових сережках: королеву Максиму заскочили дорогою на прийом

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У блакитній мінісукні та квіткових сережках: королеву Максиму заскочили дорогою на прийом

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима продемонструвала два образи на галавечері для дипломатичного корпусу в Амстердамі.

51-річна Максима була зазнімкована фотографами дорогою до Королівського палацу у світло-блакитній сукні з рюшами на одне плече, доповнивши її бежевою хусткою, яку тримала в руках і великими квітковими сережками блакитного кольору.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Її Величність прямувала до палацу, де вже чекали гості. На самій вечері Максима з'явилася вже в іншій сукні – кораловій зі шлейфом, доповнивши її розкішним дорогоцінним гарнітуром та тіарою з рубіновим камінням.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images
Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Королівське подружжя Нідерландів запросило на галавечерю міжнародних представників, які працюють у дипломатичній місії Нідерландів. Щорічна традиційна вечеря відновилася після того, як її двічі скасовували через пандемію коронавірусу.

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