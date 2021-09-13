У блакитній обтислій сукні: Юлія Тимошенко у ніжному образі прийшла на телепередачу

60-річна лідерка партії "Батьківщина" продемонструвала новий красивий лук.

Юлія Тимошенко стала гостею політичної телепередачі на одному з каналів. Для ефіру вона обрала ніжний аутфіт. Нардепка одягла блакитну обтислу сукню цікавого крою і з коміром-стійкою.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Образ Юлія Володимирівна доповнила скромною зачіскою – низьким хвостом, який уклала на один бік, та ніжним макіяжем. На обличчі у неї були оптичні окуляри, а у вухах – лаконічні чорні сережки.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, нещодавно пані Тимошенко продемонструвала у стінах парламенту ефектний лук. Вона постала у костюмі, який складався із білого приталеного жакету із коричневими шкіряними вставками та коричневої шкіряної спідниці довжини міді. Вбрання чудово сиділо на її схудлій фігурі.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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