У блакитній шкірянці і светрі в рубчик: стильна Бріжит Макрон на виставці відомого дизайнера

Перша леді Франції розбавила чорне вбрання яскрвою шкіряною курткою.
Бріжит Макрон відвідала виставку під Ma Peau Se Souvient відомого французького дизайнера Жан-Клода Житруа, якого називають "королем шкіряного одягу". Перша леді зробила спільне фото з модельєром.
Там Бріжит з'явилася у блакитній вкороченій шкірянці на блискавці і без коміра, яку поєднала з чорним светром в рубчик і чорними обтислими штанями.
Дружина президента зробила акуратне укладання, макіяж смокі-айс і прикрасила руку браслетом і розкішною каблучкою з діамантами і сапфірами.
80-річний Жан-Клод мав чудовий вигляд у чорній шкіряній куртці, білій сорочці і графітових джинсах.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у блакитному жакеті та джинсах відвідала Паралімпійські ігри в Парижі.
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