У блакитній сорочці і з лаконічними сережками: новий ніжний образ Олени Зеленської

Олена Зеленська записала відеопривітання для гостей відкриття виставки українських авангардистів "Футуромарення: Україна та авангард" у головному художньому музеї Естонії KUMU.

"Це виставка про українських митців - письменників, художників, режисерів, які творили сто років тому і могли стати світовім надбанням, якби їх не знищили. А деякі стали, але лише тоді, коли їхню ідентичність приховали, назвавши росіянами", - зазначила перша леді.

У своєму зверненні Олена розповіла, як зараз повторюється історія - росіяни свідомо знищують українську культуру.

"Ми втратили вже кілька музеїв, безліч цінних експонатів мистецтва. Твори, які побачать відвідувачі виставки - Василя Єрмілова, Олександри Е’кстер, Давида Бурлюка, Віктора Пальмова - з колекцій музеїв, які продовжують свою роботу в умовах війни. І вберегти їх нині надскладне завдання.

Однак культура перемагає хоч твори мистецтва, як і люди, в Україні вимушені ховатися в бомбосховищах. Світові музеї підтримують нас, розкриваючи правду про українське походження багатьох відомих митців, й голос українського мистецтва звучить все потужніше.

Тож "Футуромарення" – це ключ, який допомагає зрозуміти не лише українську культуру, але й джерела української стійкості", - сказала Зеленська.

Під час свого звернення перша леді мала чудовий вигляд. На ній був білий жакет і блакитна сорочка. До лацкану вона прикріпила брошку кольору металік.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена зробила гарне укладання з легкими хвилями і ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні золотисті сережки.

Нагадаємо, до музею у Варшаві перша леді одягла коричневе вбрання. Воно складалося зі спідниці міді А-силуету і верху з V-подібним вирізом, під якою була темна водолазка в рубчик, і з рукавами-кльош із гарною перфорацією.

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