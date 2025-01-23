У блакитній сорочці та бежевому костюмі: принцеса Анна продемонструвала ще один образ у Кейптауні

Принцеса Анна під час свого візиту до Південної Африки відвідала ще кілька заходів.

Вона поговорила з докторкою Есме Сванепел під час візиту до Thuthuzela Care Centre TCC, Victoria Hospital, у Кейптауні.

На зустріч королівська принцеса приїхала в бежевому штанному костюмі в тонку смужку, що складається і подовженого жакета, під який одягла блакитну сорочку і штанів. Анна демонструє прихильність до стійкої моди і продовжує носити речі зі свого гардеробу, яким вже явно багато років. Класичний аутфіт принцеса доповнила чорною сумкою середнього розміру, брошкою на жакеті, золотим ланцюгом на шиї та перлинними сережками-висячками. Волосся королівська принцеса зібрала у фірмову зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше сестра короля Чарльза відвідала відкриття нового Меморіалу Трудового корпусу в Комісії з військових поховань Співдружності, де з'явилася в оранжевій сукні з декором на грудях та рукавами до ліктів, а на шию накинула хустку з торочкою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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