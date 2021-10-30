У блакитній сорочці та з ефектом мокрого волосся: Юлія Мендель у фотосесії

Колишня речниця президента України показала новий знімок зі стильного фотосету.
Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, потішила своїх підписників в Instagram новим знімком із фотосесії авторства Віталія Руденка.
На фото Юлія постала у блакитній сорочці, зав'язаній на талії, і чорних штанях.
Свій образ колишня прессекретарка доповнила укладанням з мокрим ефектом та ніжним макіяжем.
"Хаос - шлях еволюції", - підписала вона світлину.
Раніше Мендель показала ще один знімок з цього фотосету.
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