У блакитній сорочці та з ефектом мокрого волосся: Юлія Мендель у фотосесії

У блакитній сорочці та з ефектом мокрого волосся: Юлія Мендель у фотосесії

Колишня речниця президента України показала новий знімок зі стильного фотосету.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, потішила своїх підписників в Instagram новим знімком із фотосесії авторства Віталія Руденка.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

На фото Юлія постала у блакитній сорочці, зав'язаній на талії, і чорних штанях.

Свій образ колишня прессекретарка доповнила укладанням з мокрим ефектом та ніжним макіяжем.

"Хаос - шлях еволюції", - підписала вона світлину.

Раніше Мендель показала ще один знімок з цього фотосету.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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Образи експрессекретарки президента України Юлії Мендель (23 фото)

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