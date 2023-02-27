У блакитній сукні Bottega Veneta: гарний вихід королеви Ранії на робочому заході

Її Величність разом із чоловіком королем Абдаллою II відвідала якийсь захід, на якому Ранія була зображена з гарними гілочками квітучих дерев.

"Декілька тихих моментів на початку цього тижня", — лаконічно підписала фото дружина монарха.

На Ранії цього дня була пошита на замовлення сукня міді блідо-блакитного кольору від Bottega Veneta та світло-сірі замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi. У королеви, як завжди, було бездоганно укладене волосся, а на обличчі був макіяж. Чоловік Ранії король Абдалла II на захід приїхав у темному костюмі, а до нього підібрав світло-блакитну сорочку, що пасувала до тону сукні його дружини та сливовій краватці.

(гортайте фото праворуч)

Минулого виходу королева відвідувала жіночу спільноту, де з'явилася в розкішній чорно-золотій сукні.

Читайте також: