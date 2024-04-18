У блакитній сукні-футлярі й улюблених слінгбеках: Джилл Байден у ніжному образі з'явилася на заході

Перша леді США любить блакитний колір, у якому час від часу виходить у світ.
Джилл Байден взяла участь у заході у Білому домі, на якому підписали постійний меморандум про угоду між Міністерством оборони та Державним департаментом щодо посилення програми дистанційної роботи домашніх працівників за кордоном (DETO) для подружжя військових.
Там вона з'явилася у ніжному аутфіті. На Джилл був костюм блакитного кольору, який складався з сукні-футляра і приталеного жакета з одним ґудзиком.
Аутфіт перша леді доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками від Valentino.
Її волосся було гарно укладене в локони, на обличчі був макіяж із акцентом на очах, у вухах були елегантні сережки з перлами, а на шиї – перлинне намисто і підвіска у вигляді серця на ланцюжку.
Нагадаємо, Джилл Байден у "голій" сукні з камінням і бісером постала на державній вечері.
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