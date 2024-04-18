У блакитній сукні-футлярі й улюблених слінгбеках: Джилл Байден у ніжному образі з'явилася на заході

Перша леді США любить блакитний колір, у якому час від часу виходить у світ.

Джилл Байден взяла участь у заході у Білому домі, на якому підписали постійний меморандум про угоду між Міністерством оборони та Державним департаментом щодо посилення програми дистанційної роботи домашніх працівників за кордоном (DETO) для подружжя військових.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там вона з'явилася у ніжному аутфіті. На Джилл був костюм блакитного кольору, який складався з сукні-футляра і приталеного жакета з одним ґудзиком.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками від Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Її волосся було гарно укладене в локони, на обличчі був макіяж із акцентом на очах, у вухах були елегантні сережки з перлами, а на шиї – перлинне намисто і підвіска у вигляді серця на ланцюжку.

Нагадаємо, Джилл Байден у "голій" сукні з камінням і бісером постала на державній вечері.

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