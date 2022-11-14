У блакитній сукні і босоніжках кольору металік: Іванка Трамп у ніжному образі з'явилася на весіллі сестри

Іванка сяяла на весіллі Тіффані у ніжній сукні Elie Saab.

Минулими вихідними у Флориді відбулася гучна подія - молодша донька експрезидента США Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп вийшла заміж за 25-річного мільярдера з Нігерії Майкла Булоса. Пишне весілля відбулося у резиденції Трампа - Мар-а-Лаго.

Тіффані та Іванка Трампи / Фото: Instagram Іванки Трамп

На весілля прибула Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми – Арабеллою, Теодором і Джозефом. В Instagram вона опублікувала світлини з події.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка обрала для церемонії образ згідно із дрескодом подружок нареченої. На Трамп була блакитна довга сукня від ліванського бренду Elie Saab з драпуванням і вузликом на корсеті і накидкою на плечі.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка здивувала вибором взуття. Замість улюблених туфель-човників, яких у неї є на будь-який смак, вона взула босоніжки кольору металік на високій платформі і підбрах.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах і каблучка з великим діамантом завершили її ніжний аутфіт.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Джаред був одягнений у класичний чорний смокінг і метелик. На синах були чорні костюмі, білі сорочки і блакитні метелики. А донька одягла, як і мама, блакитну сукню, розшиту блискітками, та блакитні туфлі.

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Весілля Тіффані Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, наречена Тіффані Трамп обрала для свого весілля розкішну пишну сукню з довгими рукавами від Elie Saab, розшиту кристалами, бісером і паєтками.

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