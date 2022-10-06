У блакитній сукні і делікатних прикрасах: прем’єр-міністерка Естонії прибула на саміт до Праги

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прибула на саміт Європейської політичної спільноти до Праги. У ній беруть участь лідери з 44 країн. Зустріч спрямована на посилення безпеки та економічного процвітання на всьому континенті. Росія - єдина велика європейська держава, яку не запросили.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Учасники саміту будуть обговорювати мир та безпеку, економічну ситуацію, енергетику і клімат, а також міграцію і мобільність.

Для такої події Каллас обрала блакитну сукню міді з рукавами три чверті, яку скомбінувала з капроновими колготами і білими туфлями з круглими носками.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, шию прикрасила кулоном на ланцюжку, а руки – делікатним срібним браслетом і годинником.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

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