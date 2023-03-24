У блакитній сукні і улюблених слінгбеках: Джилл Байден із чоловіком приїхала до Канади

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден із робочим візитом приїхали до Оттави. Біля котеджу Рідо їх зустріли прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софія Грегуар Трюдо.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Перша леді США продемонструвала ефектний образ у блакитній сукні по фігурі з таким самим поясом на талії. Вбрання мало V-подібний виріз і імітацію лацканів із розсипом стразів.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джилл взула улюблені чорні слінгбеки від Dior із логотипом J'Adior на стрічках. Байден зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила елегантними перлинними сережками, шию – намистом і ланцюжками, а руки – золотими і перлинними браслетами. Французький манікюр завершив лук місіс Байден.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Грегуар обрала для зустрічі червоний комбінезон із штанами-кльош із квітковим принтом та чорні човники.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на заході у Білому домі Джилл Байден чорною сукнею з декоративними ґудзиками підкреслила струнку фігуру.

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