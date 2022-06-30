У блакитній сукні і в компанії Бориса Джонсона: Бріжит Макрон відвідала музей у Мадриді

У блакитній сукні і в компанії Бориса Джонсона: Бріжит Макрон відвідала музей у Мадриді

Перша леді з чоловіком перебувають в Іспанії.

В межах саміту НАТО для його членів організували і культурну програму. Політики та їхні другі половинки відвідали музей Прадо у Мадриді. який входить до першої двадцятки найвідвідуваніших художніх музеїв світу.

Фотографи зазнімкували у музеї першу леді Франції Бріжит Макрон, яка стояла у компанії премєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і дружина прем’єр-міністра Бельгії Аннік Пендерс.

Борис Джонсон, Аннік Пендерс, Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Пані Макрон була одягнена у блакитну сукню міді з бантом і рукавами, яку скомбінувала зі шкіряними коричневими туфлями на високих шпильках. Улюблена акуратна зачіска і макіяж з акцентом на очах доповнили її чарівний аутфіт. На руках у неї були каблучки з камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

До музею прийшов і чоловік Бріжит – президент Еммануель Макрон. Вони разом оглянули експозиції та поспілкувалися з колегами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше президентське подружжя Макронів відвідало прийом у Королівському палаці. Їх зустріли король Іспанії Філіп VI і королева Летиція.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Читайте також: