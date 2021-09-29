Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда / Associated Press

У блакитній сукні і з бездоганним укладанням: герцогиня Камілла з чоловіком Чарльзом на лондонській прем'єрі Джеймса Бонда

У блакитній сукні і з бездоганним укладанням: герцогиня Камілла з чоловіком Чарльзом на лондонській прем'єрі Джеймса Бонда

Розглядаємо новий, справді королівський образ 74-річної герцогині Корнуольської Камілли — дружини спадкоємця британського престолу.

Вчора Камілла разом з принцом Чарльзом Уельським, його старшим сином принцом Вільямом і його дружиною Кетрін відвідали світову прем'єру фільму Джеймса Бонда "Не час помирати", яка відбулася в лондонському Королівському Альберт-Холі.

Герцогиня Кейт і принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Цього вечора на червоній доріжці сяяла не тільки 39-річна герцогиня Кембриджська, одягнена в розкішну золоту сукню від Jenny Packham, розшиту паєтками і камінням, з глибоким V-подібним декольте і короткими рукавами з кейп-накидкою.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда / Associated Press

Герцогиня Камілла була в блакитній вечірній сукні, розшитій камінням, а в руках тримала білий клатч. З прикрас Камілла одягла брошку, браслет на зап'ясті, тонкий ланцюжок на шию і сережки-підвіски. У неї було бездоганне фірмове укладання і вечірній макіяж на обличчі. Принц Чарльз був в чорному костюмі, білій сорочці і в краватці-метелику.

Герцогиня Камілла і герцогиня Кейт / Associated Press

Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Відомо, що під час прем'єри фільму були зібрані кошти для благодійних організацій, що підтримують діючих і колишніх співробітників трьох розвідувальних служб: Секретної розвідувальної служби, Служби безпеки та Центру урядового зв'язку.

Герцогиня Камілла і Деніел Крейг / Associated Press

Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

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Кейт і Вільям на показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (11 фото)

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