У блакитній сукні і з лопатою в руках: принцеса Како посадила дерево

Японська принцеса в ніжному аутфіті взяла участь в урочистому висадженні дерева в Перу.

Японська принцеса Како в межах свого офіційного візиту до Перу з нагоди святкування 150-річчя дипломатичних відносин з Японією взяла участь у висадженні дерева в Юніон-клубі в Лімі.

Фотографи зазнімкували, як Како набрала лопатою з бантиком землю і висипала її до ямки з деревом.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Для такої справи принцеса обрала ошатний образ. На ній була закрита ніжно-блакитна сукня міді з коралово-кремовою квітковою вишивкою на спідниці. Вбрання вона поєднала з білими шкіряними туфлями на стійких підборах.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Її Величність доповнила перлинними прикрасами – сережками-пусетами й намистом. Акуратна зачіска і ледь помітний макіяж завершили лук принцеси.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

В цьому самому образі Како також відвідала урок японської мови у школі La Union у Лімі.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу принцеса Како у гарній сукні з квітковою спідницею сходила до музею.

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