У блакитній сукні і з перлинними прикрасами: японська принцеса Како відвідала храм у Токіо

Японська принцеса у ніжному аутфіті пішла до храму, щоб вшанувати пам'ять імператора Мейдзі.

Японська принцеса Како напередодні 110-ї річниці смерті імператора Мейдзі відвідала сьогодні, 22 липня, храм Мейдзі Джінгу в Токіо.

Її сфотографували у ніжному образі. Како була у блакитній довгій сукні з квітковою вишивкою на поясі, молочному капелюсі і білих рукавичках.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила перлинними прикрасами: сережками-пусетами, намистом і елегантною брошкою. На обличчі у принцеси була біла захисна маска. У руці вона тримала складене віяло з білою китицею.

Йшов дощ, тому Како йшла під чорною парасолькою.

Нагадаємо, раніше ми бачили Како у ніжно-рожевій сукні і такого самого кольору елегантному капелюсі. На шиї у неї було намисто з перлів, у вухах — перлинні сережки, а до сукні прикріплена розкішна брошка з дорогоцінними каменями.

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