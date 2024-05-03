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У блакитній сукні і з сережками-пусетами: новий вихід прессекретарки Байдена

У блакитній сукні і з сережками-пусетами: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новою яскравою річчю.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на брифінгу у Вашингтоні новий яскравий образ.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона одягла блакитну рельєфну сукню з короткими рукавами. Аутфіт Карін доповнила перлинними сережками-пусетами, об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями і блискучим срібним манікюром.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше  Карін Жан-П’єр фотографи заскочили з Байденом на галявині. Вона була одягнена у червону мінісукню і високі чоботи.

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