У блакитній сукні та капелюсі: королева Максима сяяла в черговому яскравому луку

Королева Нідерландів Максима в турі Карибськими островами демонструвала багато різних луків і днями постала на публіці в ще одному яскравому аутфіті.

Королева Максима разом з чоловіком королем Віллемом-Олександром і дочкою спадковою принцесою Катаріною-Амалією відвідали заміський будинок Кніп, музей Тули та заповідник морських черепах Кюрасао.

Цього разу Її Величність обрала для виходу блакитну сукню довжини міді з глибоким вирізом на декольте від Sandro Paris за 340 доларів, а до неї підібрала крислатий капелюх від 360Five Everyday і плетену сумку від Lh Tejidos. Взута Максима була у коричневі шкіряні балетки з гострими носами від Gianvito Rossi.

Свій лук Її Величність також доповнила кількома браслетами на зап'ястях, годинником, великими сережками, підібраними в тон сукні, і зробила дуже насичений макіяж очей, який більше пасував би для вечірнього образу.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

У цьому королівському турі Максима має просто роскішний вигляд. Ми вже бачили багато її яскравих образів і королева продовжує експериментувати зі стилем.

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