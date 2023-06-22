У блакитній сукні та капелюсі з вуаллю: дівчина Пітера Філіпса — Ліндсі Воллес — сяяла на Royal Ascot

Цього року дівчина разом із сином принцеси Анни з'явилася на королівських кінних перегонах на іподромі в Аскоті.

На Royal Ascot, як і на коронаційний концерт на честь Чарльза і Камілли, Ліндсі запросив король Чарльз III.

Ліндсі з'явилася на світському заході у гарній блакитній шовковій сукні з неглибоким вирізом на декольте та маленькими ґудзиками. У вбрання була довжина міді та рукава три чверті. До сукні вона підібрала туфлі з квітковим декором "Isadora Ivory" від Emmy London за 1036 доларів.

Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Крім того, Ліндсі несла в руках замшевий клатч Natasha Ivory від цього самого бренду за 502 доларів. Це класичний клатч Emmy London із суперм'якої замші кольору слонової кістки, який відмінно поєднувався з сукнею та капелюхом з вуаллю. Біляве волосся Ліндсі розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Її коханий, життя якого змінилося на краще після того, як він почав зустрічатися з Ліндсі, приїхав на перегони у фраку та капелюсі-циліндрі. Вони були заскочені фотографами разом із королем Чарльзом III під час світської бесіди.

Король Чарльз, Пітер Філліпс і Ліндсі Воллес на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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