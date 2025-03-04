У блакитній сукні та нюдових човниках: Меган Маркл блиснула новим образом

Герцогиня Сасекська представила своє нове шоу, яке вийшло на Netflix і називається "З любов'ю, Меган".

Меган запустила своє власне шоу, у форматі якого до неї на кухню приходять друзі та гості, разом вони готують, спілкуються, жартують та сміються. У шоу публіка побачить різні рецепти від Меган, глядачам покажуть, як готує герцогиня та її друзі та, як займається садівництвом.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

У Instagram Мег поділилася серією знімків зі знімань. Вже не першою, до речі, і написала:

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

"Сьогодні цей день! Кілька знімків BTS + фотографії їжі, які я зробила на зніманнях "З любов'ю, Меган". Приєднуйтесь до вечірки на @netflix!", — закликала підписників дружина принца Гаррі.

А вчора Меган приїжджала до Нью-Йорка на зустріч до фанатів, влаштувавши їм сюрприз.

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