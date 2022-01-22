У блакитній сукні та оригінальних сережках: королева Данії Маргрете II відкрила виставку прикрас

На виставці вперше було представлено понад 200 прикрас із приватної колекції королеви.

21 січня королева Маргрете II відвідали відкриття виставки "Скринька коштовностей королеви" у музеї Амалієнборг. Виставка відкрилася в межах офіційної програми Данського королівського дому, запланованої з нагоди 50-ї річниці на престолі королеви Маргрете.

Для заходу королева обрала блакитну однотонну сукню міді з коміром-стійкою та жакетом. Волосся Маргрете зібрала в пучок, на обличчі у неї була яскрава помада, а ось акцентом в образі стали сережки у формі квітів у вухах та лаконічна синя брошка на жакеті. На відкритті виставки королева Данії виголосила промову.

Маргрете / Getty Images

Також виставку, на якій вперше було представлено понад 200 відомих і менш відомих прикрас з приватної колекції королеви, відвідали кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Getty Images

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