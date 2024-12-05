У блакитній сукні та пальті: 71-річна Бріжит Макрон продемонструвала нове вбрання

Літературний захід відбувся у Великій Британії.
Перша леді Франції – 71-річна Бріжит Макрон – відвідала церемонію вручення премії Entente Litteraire, яка минула у резиденції посла Франції у Лондоні.
Премія Entente Littéraire, заснована 2023 року і була офіційно представлена під час державного візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Франції у вересні 2023 року. Це британо-французька літературна премія у галузі літератури для молоді.
Пані Макрон одягла з цієї нагоди лаконічний костюм-двійку від Louis Vuitton, який включав сукню та пальто блакитного кольору. У пальта були класичні англійські лацкани, довгі рукави і два чорні ґудзики спереду.
Носила вона це вбрання у поєднанні з синіми туфлями-човниками та кількома прикрасами. Завершували її образ улюблена об'ємна зачіска та макіяж.
Королева з'явилася на церемонії в елегантному костюмі з жакетом і спідницею від Dior сірого кольору, доповнивши образ сережками з перлами, декількома улюбленими браслетами, серед яких був від бренду Van Cleef & Arpels, зробила виразний макіяж та укладання. Також королева Камілла доповнила образ брошкою на одному з лацканів свого жакету.
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