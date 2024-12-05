У блакитній сукні та пальті: 71-річна Бріжит Макрон продемонструвала нове вбрання

Перша леді Франції – 71-річна Бріжит Макрон – відвідала церемонію вручення премії Entente Litteraire, яка минула у резиденції посла Франції у Лондоні.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Премія Entente Littéraire, заснована 2023 року і була офіційно представлена ​​під час державного візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Франції у вересні 2023 року. Це британо-французька літературна премія у галузі літератури для молоді.

Пані Макрон одягла з цієї нагоди лаконічний костюм-двійку від Louis Vuitton, який включав сукню та пальто блакитного кольору. У пальта були класичні англійські лацкани, довгі рукави і два чорні ґ удзики спереду.

Брижит Макрон і королева Камілла / Фото: Getty Images

Носила вона це вбрання у поєднанні з синіми туфлями-човниками та кількома прикрасами. Завершували її образ улюблена об'ємна зачіска та макіяж.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Королева з'явилася на церемонії в елегантному костюмі з жакетом і спідницею від Dior сірого кольору, доповнивши образ сережками з перлами, декількома улюбленими браслетами, серед яких був від бренду Van Cleef & Arpels, зробила виразний макіяж та укладання. Також королева Камілла доповнила образ брошкою на одному з лацканів свого жакету.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Читайте також:

Бріжіт Макрон — елегантна перша леді Франції (15 фото)