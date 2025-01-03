У блакитній сукні та шубі: королева Маргрете II сходила на святковий банкет

Колишня королева Данії відвідала новорічний галаприйом у палаці Амалієнбор у Копенгагені, вперше організований королем Фредеріком X та його дружиною королевою Мері.

84-річна королева Маргрете приїхала на банкет у блакитній максісукні з оксамиту з невеликим шлейфом. Королева доповнила свій вечірній образ діамантовою тіарою з квітами, кольє на шиї та сережками-вісячками з діамантами та сапфірами. На пальці у Маргрете була її заручальна каблучка, нігті вона нафарбувала улюбленим червоним лаком і в руках тримала сріблясту маленьку сумку.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на банкеті також був спадкоємець данського престолу — принц Крістіан. Він нещодавно повернувся додому зі Східної Африки, де провів три місяці.

Принц Крістіан / Фото: Getty Images

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