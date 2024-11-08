У блакитній сукні та світлих човниках: королева Матильда в ніжному аутфіті з'явилася на прийомі у палаці

Королева Матильда та король Філіп вітали олімпійських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. У Instagram монаршого подружжя поділилися фотографіями з прийому.

"Король і Королева приймають бельгійських спортсменів, які відзначилися 2024 року, зокрема тих, хто брав участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх @paris2024, а також призерів різних чемпіонатів Європи та світу в олімпійській або паралімпійській дисципліні. Яка гордість бачить, як Бельгія сяє у спорті завдяки своєму таланту та рішучості!", — йдеться у повідомленні палацу.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Королева Матильда цього дня з'явилася на публіці у блакитній сукні міді з широким поясом на талії, яку доповнила світлими замшевими туфлями на підборах та бежевою мініатюрною сумкою. На грудях у королеви була пришпилена гарна брошка з камінням до тону сукні і такі самі сережки були у вухах. Зачіска у королеви була класичною, а макіяж у натуральних відтінках. Король Філіп одягнув сірий костюм, білу сорочку і червону краватку в принт, і був взутий у чорні шкіряні туфлі.

Такий самий прийом для спортсменів влаштував король Чарльз III, а разом із ним була присутня на ньому сестра монарха принцеса Анна. Гостей запросили до Букінгемського палацу.

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