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У блакитній сукні та тіарі: королева Маргрете II святкує 50-річчя царювання на троні

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У блакитній сукні та тіарі: королева Маргрете II святкує 50-річчя царювання на троні

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Поки в Британії тужать за королевою Єлизаветою II, у датському королівстві святковий бенкет. Там святкують 50-річний ювілей правління королеви Маргрете ІІ.

Королева Данії Маргрете II нині єдина правляча королева у світі.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Під час урочистого банкету в замку Крістіансборг, на якому були присутні діти королеви Маргрете II, а також їхні дружини та інші королівські гості, зокрема король Швеції Карл Густав I та королева Сільвія, король Норвегії Харальд V та королева Соня.

Королева Маргрете II прибула в блакитній оксамитовій сукні в підлогу та тіарі, а також у сріблястих туфлях.

Королева Соня була в жовтій сукні з квітковою вишивкою на корсеті, тіарі зі смарагдами і кольє. А її чоловік король Харальд V був у військовій формі.

Королева Соня та король Харальд V / © Getty Images
Королева Соня та король Харальд V / Фото: Getty Images

Королева Сільвія одяглася в блакитну сукню в підлогу і також була в тіарі. В руках вона несла маленький клатч, а взута була в сріблясті туфлі на підборах.

Королева Сільвія та король Карл Густав I / © Getty Images
Королева Сільвія та король Карл Густав I / Фото: Getty Images

Під час заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять британської королеви Єлизавети ІІ. Відомо, що кілька святкових заходів у суботу та неділю було скасовано, відкладено або змінено через повагу до смерті королеви Єлизавети II.

© Getty Images
Фото: Getty Images
Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images
Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

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