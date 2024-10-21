У блакитній сукні та туфлях Chanel: королева Камілла відвідала ботанічний сад із Чарльзом

Король Чарльз та королева Камілла відвідали кілька нових заходів під час свого візиту до Канберри.

Королівське подружжя побувало в Австралійському національному ботанічному саду в Канберрі, де монарх посадив дерево.

Королева Камілла та король Чарльз III в Австралії / Фото: Associated Press

Також королева Камілла здійснила самостійний візит до Будинку уряду в Ярралумлі, де взяла участь у дискусії про домашнє насильство та насильство у сім'ї.

Королева Камілла та король Чарльз III в Австралії / Фото: Associated Press

Для цих обох виходів королева Камілла обрала блакитну сукню у дрібний принт білих квітів і взула двокольорові туфлі на підборах Chanel. Вона доповнила свій образ перлинними сережками-висячками, улюбленими золотими підвісками Kiki McDonough і пластиною з ініціалами її онуків, "браслетом дружби", а також браслетом Van Cleef & Arpels, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка і обручка. Бездоганне укладання та гарний макіяж завершували образ королеви.

Королева Камілла та король Чарльз III в Австралії / Фото: Associated Press

Раніше король та королева відвідали Австралійський військовий меморіал, де поклала квіти до Могилі Невідомого австралійського солдата.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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