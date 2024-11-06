У блакитній сукні та з червоним манікюром: королева Маргрете II вперше після госпіталізації з'явилася на публіці

Екскоролева Данії Маргрете ІІ вперше після госпіталізації з'явилася на публічному заході.
Мати короля Фредеріка X була госпіталізована у вересні після того, як упала у замку Фреденсборг. Наступного дня королева була виписана з госпіталя, але тривалий час залишалася на лікарняному.
Вчора 84-річна Маргрете II вручила почесну нагороду Еббе Мунка на заході у палаці Крістіансборг у Копенгагені.
Маргрете II одягла світло-блакитну сукню та короткий жакет, прикріпила брошку на сукню, доповнила образ сережками-кліпсами та каблучкою з великим каменем. Також королева нафарбувала губи яскравою помадою та зробила червоний манікюр, а в руках тримала шкіряну сумку.
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Хоча королева Маргрете зреклася данського престолу на початку 2024 року на користь свого старшого сина, вона, як і раніше, виконує деякі королівські обов'язки.
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