У блакитній сукні та зелених туфлях: королева Максима у ніжному образі відвідала Бруклін-Гайтс

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали селище штату Міссурі під час свого нещодавнього візиту до США.

Їхні Величності прогулялися Бруклін-Гайтс і позували фотографам, які супроводжували королівське подружжя Нідерландів у цій поїздці.

53-річна королева Максима одягла цього дня сукню ніжно-блакитного кольору з напівпрозорими рукавами та подолом, а також із дрібним квітковим принтом, до якої підібрала шкіряні туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi та мініатюрний шкіряний клатч зеленого кольору від Santesteban.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ Максима доповнила зеленим обідком на голові, волосся зібрала в зачіску, одягла сережки-висячки з блакитним камінням, а також одягла кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястя та годинник на чорному ремінці. Темно-бордовий манікюр завершував образ королеви.

Король Віллем-Олександр одягнувся цього дня у світло-синій класичний костюм, який поєднував із білою сорочкою та блакитною краваткою у дрібний принт та туфлями зі шкіри.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Також під час поїздки Максима з'являлася на публіці в елегантному білому костюмі, який нам особливо запам'ятався, бо доповнила вона його старовинною прикрасою бабусі свого чоловіка.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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