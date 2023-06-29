У блакитній сукні-туніці та улюблених сережках: королева Камілла приїхала з Чарльзом на бал

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали спеціальний бал на честь 20-річчя благодійної організації, заснованої покійним братом Її Величності Марком Шандом.

Їхні королівські Величності очолили святкування на благодійному балу з охорони природи.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

74-річний Чарльз і 75-річна Камілла прийшли у чудовому настрої на вечірку в Lancaster House у Лондоні, присвячену 20-річчю благодійної організації з охорони дикої природи Elephant Family, заснованої 2003 року покійним братом Її Величності Марком Шандом.

Щорічний бал тварин цього року – це свято корінних громад, організоване Elephant Family у партнерстві з British Asian Trust, пише Daily Mail.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

На заході в Лондоні король та королева вручили дві нагороди Elephant Family – премію Марка Шанда та премію Тари – на знак визнання внеску на захист дикої природи Азії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла одяглася цього дня в блакитну сукню-туніку, розшиту бісером під якою були широкі штани від Anna Valentine, взула світлі туфлі і доповнила образ сережками-вісячками від відомого французького бренду Van Cleef & Arpels і кількома золотими ланцюжками з підвісками. У королеви було гарне укладання та легкий денний макіяж.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Чарльз був у улюбленому синьому костюмі в смужку, до якого підібрав світлу сорочку та краватку в принт. На піджаку у короля була пришпилена брошка у вигляді слона.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями подружжя відкривало Сад герцога Единбурзького, де з'явилося у схожих образах.

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