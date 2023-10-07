У блакитній сукні в принт polka dot: король Філіп VI і королева Летиція на присязі своєї дочки

Принт у горошок — класика іспанської моди і саме його королева обрала для події.

У серпні принцеса Астурійська Леонор вступила до Генеральної військової академії Сарагоси, де проведе рік. Потім дівчина навчатиметься у військово-морському училищі. Після початку військової підготовки 17-річна спадкоємиця та інші студенти академії склали присягу під прапором. Традиційно цей захід відвідали король Іспанії Філіп VI та королева Летиція.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Для такого важливого заходу для своєї старшої дочки, Летиція вибрала ніжно-блакитну сукню в чорний принт Polka Dot. Вбрання не мало рукавів, а талію прикрашав широкий пояс із драпуванням. На спідниці сукні було кілька рюшів.

Свій образ королева доповнила чорною сумкою та слінгбеками на невеликих підборах. Волосся вона просто розпустила, одягла сережки і зробила лаконічний макіяж.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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