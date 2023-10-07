У блакитній сукні в принт polka dot: король Філіп VI і королева Летиція на присязі своєї дочки

Принт у горошок — класика іспанської моди і саме його королева обрала для події.
У серпні принцеса Астурійська Леонор вступила до Генеральної військової академії Сарагоси, де проведе рік. Потім дівчина навчатиметься у військово-морському училищі. Після початку військової підготовки 17-річна спадкоємиця та інші студенти академії склали присягу під прапором. Традиційно цей захід відвідали король Іспанії Філіп VI та королева Летиція.
Для такого важливого заходу для своєї старшої дочки, Летиція вибрала ніжно-блакитну сукню в чорний принт Polka Dot. Вбрання не мало рукавів, а талію прикрашав широкий пояс із драпуванням. На спідниці сукні було кілька рюшів.
Свій образ королева доповнила чорною сумкою та слінгбеками на невеликих підборах. Волосся вона просто розпустила, одягла сережки і зробила лаконічний макіяж.
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