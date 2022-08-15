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У блакитній сукні-вишиванці: Соломія Вітвіцька продемонструвала гарний образ від української дизайнерки

У блакитній сукні-вишиванці: Соломія Вітвіцька продемонструвала гарний образ від української дизайнерки

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У блакитній сукні-вишиванці: Соломія Вітвіцька продемонструвала гарний образ від української дизайнерки

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Ведуча похизувалася чарівним луком від Юлії Магдич.

Соломія Вітвіцька продемонструвала фоловерам в Instagram красиву обновку. Вона приміряла блакитну сукню-вишиванку з вирізами на рукавах і з цікавим вирізом від української дизайнерки Юлії Магдич. Талію ведуча підкреслила блакитно-синім поясом.

Соломія Вітвіцька / © Instagram Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Аутфіт вона доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на очах.

Соломія Вітвіцька / © Instagram Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька / © Instagram Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

"Дівчина. Усмішка. Вишиванка. Як у давні мирні часи. Волонтерити можна і красивою", - написала Соломія під знімками. 

Соломія Вітвіцька / © Instagram Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Нагадаємо, на інтерв'ю із Оленою Зеленською Соломія одягла штанний костюм синього відтінку з поясом, білий топ і білі кеди.

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