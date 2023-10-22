У блакитній сукні з декольте: 25-річна онука Грейс Келлі зачарувала елегантним образом на балу

Онука однієї з найвідоміших жінок у світі сяяла на сімейному балі у чарівному вбранні.

20 жовтня княжа родина Монако відвідала галавечір "Столітній бал", присвячену пам'яті князя Монако Реньє III — чоловіка Грейс Келлі. Захід відвідали діти князя – Альбер II та принцеса Стефанія, а також онуки – Луї Дюкре з дружиною Марі та 25-річна Камілла Готліб.

Каміла Готліб з родиною / Фото: Getty Images

Галаконцерт було організовано у казино Монте-Карло, а також він збирав кошти для Асоціації боротьби зі СНІДом Монако, заснованої принцесою Стефанією 2004 року.

На балу Камілла з'явилася в елегантній блакитній довгій сукні від бренду Carolina Soma. Вбрання було з невеликим шлейфом, мав декольте-серце та невеликі рукави. Також тканина сукні була з флористичною вишивкою, а декольте з драпуванням.

Волосся Камілла зібрала у високий хвіст, одягла діамантовий набір прикрас, а також прикрасила руку знаменитим браслетом The Love від Cartier.

Каміла Готліб / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що дівчина є позашлюбною дитиною Стефанії — молодшою дочкою Грейс Келлі та Реньє III, та її начальника служби безпеки Жана Раймонда Готліба. Оскільки батьки Камілли ніколи не були одружені, вона не включена до лінії наслідування престолу, але веде активне життя і працювала в багатьох благодійних організаціях.

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