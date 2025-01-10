У блакитній сукні з квітковим орнаментом і перлах: японська принцеса Како на заході у Токіо

Японська принцеса у ніжному аутфіті з'явилася на новорічному заході.

Принцеса Како разом із імператорською родиною взяла участь у святкуванні Нового року біля Імператорського палацу в Токіо. Члени імператорської родини вітало публіку з балкону.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса Како обрала для такої події ніжний образ. На ній була блакитна закрита сукня по фігурі з квітковим орнаментом.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Волосся Како зібрала ззаду, зробила макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, шию – перлинним намистом і прикріпила до вбрання вишукану брошку у вигляді квітки з перлиною. У руках вони тримала білі рукавички і віяло.

Нагадаємо, принцеса Како в елегантному капелюсі з квіткою і в перлах відсвяткувала ювілей.

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