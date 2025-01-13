У блакитній сукні з мереживом на грудях: елегантна Зара Тіндалл сяяла з чоловіком в Австралії

Зара та Майк Тіндалли не пропускають австралійські кінні перегони Magic Millions, які відбуваються зазвичай у січні.
В один із днів дочка принцеси Анни з'явилася перед публікою у чудовій небесно-блакитній сукні Rebecca Vallance з коміром-стійкою, рукавами-ліхтариками та зав'язкою на талії. Повітряна сукня середньої довжини також мала прозору мереживну вставку спереду на грудях.
Образ свій Зара Тіндалл доповнила сонцезахисними окулярами Valley Eyewear, обідком з вуаллю Victoria Charles Headpieces, туфлями Sauvereign official та мініатюрною сумкою з тисненням під крокодила від Strathberry.
Її чоловік Майк також мав елегантний вигляд і був одягнений у молочно-білий костюм, білу сорочку та смугасту краватку. Чоловік був у сонцезахисних окулярах та обіймав за талію свою дружину, позуючи разом перед камерами фотографів.
Минулого разу ми бачили Зару ще в грудні, коли вона з'явилася на різдвяній службі з членами своєї родини.
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