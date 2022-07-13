У блакитній сукні з перфорацією: спікерка Палати представників США у яскравому луку з'явилася на заході

Ненсі Пелосі – жінка економна, тому свої улюблені речі вона може одягати декілька разів.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала пікнік Конгресу, який відбувся на Південній галявині Білого дому. Це традиційний захід, на якому члени Конгресу з сім'ями проводять час із президентом та іншими працівниками Білого дому у невимушеній обстановці.
Там Пелосі постала у блакитній сукні-сорочці міді з перфорацією і прихованими ґудзиками. Вбрання політикиня поєднала із блакитними замшевими туфлями. На шиї у неї було намисто пастельних відтінків, а на руці - синьо-жовтий браслет, який вона носить на підтримку України.
Пелосі зробила собі акуратне укладання, макіяж із шоколадною помадою та прикрасила вуха елегантними золотими сережками.
У цьому образі Ненсі також з'явилася на церемонії складання присяги політиками на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.
До речі, у цій сукні ми нещодавно бачили спікерку на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Свої улюблені вбрання Пелосі не соромиться одягати кілька разів.
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