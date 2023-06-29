У блакитній сукні з рюшами: новий ніжний аутфіт прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на брифінгу новий ніжний аутфіт. Вона з'явилася перед журналістами у світло-блакитній прямій сукні без рукавів, виріз якої був прикрашений рюшами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін оновила свій молочний манікюр, що не може не тішити.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ прессекретарка доповнила своїми фірмовими кучерями, макіяжем із рожевою помадою і персиковими тінями. У вухах у неї були золотисті сережки з великим камінням, а на руці – срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр постала на роботі у рожевій обтислій сукні, з перлинним намистом, сережками-пусетами і новою зачіскою.

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