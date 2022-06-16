У блакитній сукні з рюшами та ефектному капелюсі: Софі Вессекська на королівських кінних перегонах

У блакитній сукні з рюшами та ефектному капелюсі: Софі Вессекська на королівських кінних перегонах

Графиня Софі Вессекська вчора разом із чоловіком принцом Едвардом відвідала другий день королівських кінних перегонів в Аскоті.

Кінні перегони відбуваються традиційно на іподромі Ascot Racecourse. 57-річна Софі приїхала на захід у гарній сукні блакитного кольору з мереживом та рюшами від бренду Suzannah, а до неї підібрала капелюшок із квітами від Jane Taylor.

Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Блакитні туфлі-човники та клатч у тон із зміїної шкіри чудово гармонували зі вбранням. На зап'ясті у Софі був годинник, який вона носить досить часто, а на пальці кілька каблучок. Також у вухах виблискували гарні сережки у формі квітки з блакитним камінням.

Принц Едвард та графиня Софі Вессекська / Фото: Getty Images

Чоловік Софі, принц Едвард був у фраку та капелюсі циліндрі, як і багато гостей чоловіків. Нагадаємо, першого дня королівських перегонів на заході з'явилася мама герцогині Кембриджської – Керол Міддлтон, яка прийшла у сукні доньки.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

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