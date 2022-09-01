У блакитній сукні з вишивкою: Гілларі Клінтон на червоній доріжці у Венеції

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни в ніжному аутфіті прийшла на відкриття кінофестивалю.

Вчора, 31 серпня, стартував 79-й Венеційський кінофестиваль. Він відкрився стрічкою "Білий шум" американського режисера Ноа Баумбаха.

На червоній доріжці цього вечора з'явилася Гілларі Клінтон у ніжно-блакитній вільній сукні максі в білий горошок та з квітковою вишивкою з паєтками і бісером у зоні декольте.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Вбрання експерша леді доповнила білими туфлями, браслетом, каблучкою, золотим ланцюжком і елегантними сережками з квітами та камінням.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Клінтон зробили акуратне укладання і макіяж смокі-айс.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Клінтон потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка. На ній був чорний топ, сорочка мандаринового кольору, прямі штани і чорні туфлі з відкрити носками.

Читайте також: