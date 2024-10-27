У блакитній туніці та струмливих штанях: королева Камілла на урочистому прийомі з чоловіком

Королева Камілла та король Чарльз під час свого візиту на Самоа відвідали ще один урочистий прийом.

Монарша пара відвідала музей Роберта Льюїса Стівенсона в місті Апіа, на Самоа. На урочистому заході король з'явився у білій сорочці та чорних штанях, і взутий в ідеально чисті лаковані туфлі. А його дружина Камілла вдягнулась у блакитну туніку, розшиту стразами та широкі штани з цього ж костюма. Взута королева була в туфлі з квітковою вишивкою, у неї у вухах були сережки-висячки Van Cleef & Arpels і такий самий браслет, а на шиї красувалася нова підвіска. Її Величність зробила гарний макіяж та укладання.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Також в Instagram королівське подружжя поділилося ще однією фотографією з поїздки і написало про свої враження про тур, який став першим для Чарльза після того, як він став королем.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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