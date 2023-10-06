У блакитному вбранні з вузлом на животі: ніжний образ прем’єр-міністерки Естонії на саміті

Кая Каллас обрала красивий аутфіт, у якому постала у другий день саміту на півдні Іспанії.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у Європейському саміті в Гранаді. У другий день у межах саміту вона виступила перед журналістами.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая обрала для своєї появи ніжний аутфіт. На ній був блакитний костюм, який складався зі спідниці за коліна і блузки з короткими рукавами і вузлом на животі. Вбрання політикиня скомбінувала з туфлями кремового кольору.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Руку Каллас прикрасила срібним браслетом, шию – ланцюжком, а вуха – лаконічними сережками з камінням. Прем'єрка зробила скромну зачіску і ніжний макіяж.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у другий день Європейського саміту з'явилася у білому твідовому костюмі довжини міді з красивими декоративними ґудзиками.

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