У блакитно-сірому пальті і штанях-кльош: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на Спеціальній Олімпіаді

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала Всесвітні зимові ігри Спеціальної Олімпіади. Ці Ігри об’єднали спортсменів із інтелектуальними порушеннями з усього світу.

На стадіоні Inalpi Arena у Турині прем'єрка постала у монохромному луку. На ній було стильне пальто блакитно-сірого відтінку з великими накланим кишенями, светр в тон і штани-кльош зі стрілками. Аутфіт Джорджа доповнила білими кедами.

Джорджа Мелоні / Фото: Getty Images

Мелоні зібрала волосся у низький хвіст, що буває доволі рідко, зробила макіяж із помадою ягідного кольору, прикрасила вуха елегантними сережками з камінням, а на руці красувалася каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні під час візиту до Великої Британії продемонструвала ефектний образ у білосніжному костюмі, який складався з подовженого двобортного жакета і штанів-палацо.

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