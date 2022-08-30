У блакитно-жовтому образі: міністерка оборони Австрії прибула на робочу зустріч до Праги

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер прибула на зустріч міністрів оборони ЄС у Празькому конгрес-центрі у Празі.

Для цієї події вона обрала аутфіт у блакитно-жовтих кольорах. Цікаво, це просто співпадіння чи таким способом вона хотіла продемонструвати свою підтримку Україні.

Клаудія Таннер / Фото: Associated Press

На ній був штанний блакитний костюм із білими ґудзиками на жакеті, блузка з жовтим флористичним принтом і білий пояс.

Клаудія Таннер / Фото: Associated Press

Свій лук Таннер доповнила срібними каблучками і сережками-кільцями.

Нагадаємо, все більше світових політиків демонструють свою підтримку українському народові, одягаючи вбрання у колір нашого прапора. Приміром, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула на зустріч міністрів закордонних справ G20 у Нуса-Дуа у синьому штанному костюмі і жовтому топі.

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