У блакитному аутфіті та квіткових сережках: королева Матильда з'явилася на робочому заході

Королева Матильда була зазнімкована під час королівського візиту до Європейської банківської федерації в рамках місії королеви як захисника цілей розвитку Організації Об'єднаних Націй (ЦУР) у Брюсселі.

Королева вперше присутня на церемонії нагородження Європейської грошової вікторини, в якій беруть участь студенти з більш ніж 20 країн Європи. Потім вона зустрінеться із шістьма переможцями.

Дружина короля цього дня одягла блузку з бантом з бавовняного попліна блакитного кольору від Natan Couture, до якої підібрала штани зі стрілками такого ж кольору та сумку Giorgio Armani та взула сірі замшеві туфлі на підборах Gianvito Rossi.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Свій образ Матильда доповнила сережками з кристалами жасмину від Carolina Herrera, одягла годинник на зап'ястя і свою заручальну каблучку з сапфіром і золоту обручку. Вона мала фірмову зачіску та легкий макіяж на обличчі.

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